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В Одессе трамвай не разминулся со столбом

В Одессе трамвай не разминулся со столбом

Сегодня в Одессе трамвай, следующий по маршруту № 13, сошел с рельсов и врезался в электроопору. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате происшествия серьезные повреждения получил бетонный столб.

Как сообщает «Думская», инцидент произошел 12 ноября на просп. Небесной Сотни. В результате столкновения серьезные повреждения получили столб и вагон. При этом контактная сеть не пострадали.

По данным патрульной полиции, пострадала пассажир 1959 года рождения. Ее доставили в больницу.

Причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщала «Фраза», 7 января 2013 года в Харькове напротив здания КП «Салтовское трамвайное депо» сошел с рельсов и врезался в столб трамвай № 26. К счастью, пассажиров в вагоне не было.

1 февраля 2019 года возле станции метро «Лесная» в Киеве трамвай сбил два столба. К счастью, никто не пострадал.

Тэги: ДТП, Одесса, трамвай, криминал, новости Украины

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