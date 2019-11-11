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В загадочном ДТП под Киевом погибли четыре человека, в том числе дети

В загадочном ДТП под Киевом погибли четыре человека, в том числе дети

Четыре человека погибли и еще четверо пострадали в результате ДТП в с. Здвижевка Бородянского района Киевской области. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как сообщается, авария произошла во второй половине дня 10 ноября. Среди погибших, к сожалению, оказались двое детей 2007 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Подробности случившегося неизвестны.

Фото с места трагедии публикует сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. На них можно видеть перевернутый автомобиль, который находится в таком состоянии, что трудно определить его марку.

Как сообщала «Фраза», 11 августа 2019 года у с. Глеваха на трассе Киев — Одесса автомобиль Volkswagen на большой скорости протаранил микроавтобус Mercedes Sprinter. В итоге погибли два человека, еще тринадцать — получили травмы различной степени тяжести.

22 сентября в Житомирской области произошла страшная авария с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения 9 пассажиров автобуса погибли.

26 сентября вблизи Славянска Донецкой области, на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошло ДТП, жертвами которого стали три человека.

Тэги: ДТП, криминал, Киевская область, новости Украины

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