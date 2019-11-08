На Оболони средь бела дня затонула яхта

Сегодня в Оболонском районе Киева затонула яхта. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственный службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как сообщается, затонувшее судно обнаружили между заливами Собачье устье и Верблюд.

Во время исследования места происшествия погибших или пострадавших спасатели не обнаружили.

В то же время, как сообщает «Информатор», на дне яхты была большая пробоина, вероятно, от столкновения с буем. На борту судна также нашли документы, благодаря которым удалось установить его владельца.