На одной из крупнейших магистралей Киева таксист снес около полутора десятков метров ограждения

В ночь на 8 ноября в Киеве на просп. Степана Бандеры произошла авария с участием автомобиля такси. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам водителя, он двигался с разрешенной скоростью со стороны Куреневки, когда перед ним резко затормозила попутная машина.

Как сообщает «Информатор», чтобы не врезаться во впереди идущее авто, таксист резко затормозил, но на мокрой дороге его занесло. В итоге его Hyundai Accent вылетела с дороги, снесла около 15 метров железного ограждения и перевернулась на бок.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. На момент аварии в салоне такси не было пассажиров, а водитель был пристегнут. Также от травм мужчину уберегли вовремя сработавшие подушки безопасности.

Видео с места происшествия также опубликовало сообщество «Киев Оперативный» на своей странице в Facebook.

Как сообщала «Фраза», 30 июля 2019 года в Днепре в результате ДТП автомобиль Audi снес забор и вылетел в огород частного дома.