В Италии боевой вертолет упал на борт эсминца

В Италии произошло ЧП с боевым вертолетом местного флота AgustaWestland SH.101 Merlin. Как выяснили журналисты «Фразы», он рухнул при посадке на борт эсминца Caio Duillio.
Как пишут местные СМИ, инцидент произошел вечером 6 ноября.
Известно, что машина выполняла тренировочный полет в темноте.
На появившемся фото видно, что вертолет упал на бок – его винт разрушен.
К счастью, машину вовремя потушили. Никто не пострадал.
Как писала «Фраза», в итальянских горах самолет запутался в тросах подъемника.