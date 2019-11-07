В Италии боевой вертолет упал на борт эсминца

В Италии произошло ЧП с боевым вертолетом местного флота AgustaWestland SH.101 Merlin. Как выяснили журналисты «Фразы», он рухнул при посадке на борт эсминца Caio Duillio.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел вечером 6 ноября.

Известно, что машина выполняла тренировочный полет в темноте.

На появившемся фото видно, что вертолет упал на бок – его винт разрушен.

К счастью, машину вовремя потушили. Никто не пострадал.

Как писала «Фраза», в итальянских горах самолет запутался в тросах подъемника.