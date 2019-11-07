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В Святогорской лавре сотни верующих прошли крестным ходом с иконой «Всех скорбящих Радость»

В Святогорской лавре сотни верующих прошли крестным ходом с иконой «Всех скорбящих Радость»

Во Всехскорбященском скиту Свято-Успенской Святогорской лавры 6 ноября митрополит Арсений возглавил богослужение в честь престольного праздника. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, в этот день православные отмечали память иконы «Всех скорбящих Радость».

Как сообщается на сайте Святогорской лавры, в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» был отслужен водосвятный молебен Божией Матери с акафистом.

Перед Литургией у ворот обители архипастыря торжественно встречали насельницы скита, сотни прихожан и паломников.

В этот день в скиту было совершено две Божественных литургии. Ранняя — в нижнем храме в честь преподобного Сергия Радонежского. Поздняя Божественная литургия — в верхнем храме одного из двухъярусных скитских храмов, в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Ее возглавил митрополит Святогорский Арсений, которому сослужили братия Лавры и духовенство из Харьковской и Владимир-Волынской епархий.

Говоря о евангельском чтении, посвященном повествованию о сестрах Лазаря Марфе и Марии, владыка объяснил, почему на праздники Божией Матери читается именно этот отрывок Священного Писания.

«Потому что Божия Матерь сопрягла эти две добродетели — деятельное христианство и христианство духовное, созерцательное. Царица Небесная — Она и Молитвенница — честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, Которая предстоит у Престола, денно и нощно молясь за род человеческий [...], но и деятельной любовью Она нас, детей своих, не оставляет», — сказал митрополит Арсений.

После Божественной литургии, православные совершили крестный ход с иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Накануне, 5 ноября, митрополит Арсений возглавил праздничное полиелейное богослужение в Свято-Успенском соборе Лавры.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Почаевской лавре три дня продлятся торжества в день памяти преподобного Иова.

Тэги: общество, православие, Крестный ход, Святогорск, новости православия, новости Украины

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