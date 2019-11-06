В Киевской области автобус с пассажирами врезался в грузовик

Утром среды, 6 ноября, на сотом километре трассы Киев-Харьков произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут автобус Temza влетел в грузовик Mercedes.

По данным полиции, в автобусе находились 32 пассажира. К счастью, обошлось без пострадавших.

Причиной аварии называют то, что 62-летний водитель автобуса уснул за рулем.

Автобус и грузовик в результате столкновения оказались в кювете.

Все участники ДТП еще легко отделались.

Как писала «Фраза», на киевской окраине загорелся троллейбус с пассажирами.

Ранее в Киеве эпично перевернулся внедорожник.