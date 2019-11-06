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Ради метро на Виноградарь строители уничтожили десятки деревьев в парке госзначения

Ради метро на Виноградарь строители уничтожили десятки деревьев в парке госзначения

Работники «Киевметростроя» вырубили десятки деревьев в дендропарке «Сырецкий гай» для постройки метро на Виноградарь. Как выяснили журналисты «Фразы», в парке, который является памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения, расчистили для строительства участок, величиной с футбольное поле.

Как сообщает «Громадське», по словам работников компании, такая площадь необходима для строительства вентиляционного ствола метро и изменения русла ручья, протекающего в парке. Выбор же этой местности они объяснили тем, что она «самая низкая, а рядом везде холмы».

В ближайшие дни, по данным издания, работники планируют изменить русло ручья — загнать его в специально построенный коллектор. После этого освободится место для строительства вентиляционного ствола.

Кроме того, на данный момент территория работ не огорожена и отсутствует информационный стенд о строительстве. Работники объясняют это нехваткой свободной площади и говорят, что после изменения русла ручья появится свободное место на строительной площадке, после чего и установят стенд.

Как сообщала «Фраза», в марте 2019 года городской голова Киева Виталий Кличко пообещал, что метро на Виноградарь появится до конца 2021 года.

В августе «Киевметрострой» опубликовал фото строительства участка Сырецко-Печерской линии метро от станции «Сырец» на жилмассив Виноградарь.

О том, каким будет метро на Виноградарь, читайте здесь.

Тэги: Киев, парк, Киевский метрополитен, деревья, новости Украины

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