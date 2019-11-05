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Тысячи украинцев в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 75-летием

Тысячи украинцев в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 75-летием

Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию сегодня исполняется 75 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», на официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм тысячи украинцев оставляют свои поздравления Митрополиту Онуфрию. Поздравления приходят со всех уголков мира.

Православные благодарят Предстоятеля за его мудрость, ежедневное несение креста в нелегком архипастырском служении, желают многих лет жизни, здоровья, терпения и стойкости.

«Самого доброго здравия и крепости духа нашему Митрополиту Онуфрию!», — пишет Ирина Чернобай.

«Многая и благая лета нашему дорогому Предстоятелю! Господи, помоги, укрепи, настави, и сохрани его на многая лета! Пресвятая Богородице, не остави его!», — поздравляет Блаженнейшего Людмила Прусай.

Нина Панина написала: «Божиего благословения, защиты Царицы Небесной Богородицы и непрестанной молитвы небесных покровителей! Спаси вас Господь, наш добрый пастырь!».

«Благодарим Вас за Ваши молитвы. Пусть хранит Вас Господь и Царица Небесная», — пишит Павел Петкау.

Верующие УПЦ передают поздравления Блаженнейшему с его Родины — Буковины.

«Наши поздравления от прихода села Васлововцы. Крепости и здоровья Вам. Укрепи Вас Господь на Вашем нелегком архипастырском служении. С праздником Вас, дорогой наш владыка», — написал Василий Костинюк.

«От имени церкви Рождества Пресвятой Богородицы города Заставна Черновицкой области примите самые искренние и теплые слова поздравлений с днем рождения! В этот особый день желаем Вам крепкого здоровья, душевного тепла, многолетия, неисчерпаемой энергии и милости Божией. Дорогой Владыка! Время, в которое судил Вам Господь жить и нести благую весть апостольского служения, накладывает особую ответственность за судьбу вверенного Вам народа Божия, поэтому в этот день вся Ваша паства возносит молитвы за Ваше здоровье, чтобы Спаситель и в дальнейшем укреплял, учил мудрости и подавал Вам терпение в служении на благо Украинской Православной Церкви. Пусть Всемилостивый Господь сопровождает Вас в Вашем служении архипастыря. Ваши слова всегда наполнены глубоким смыслом и проникают в самые сокровенные уголки человеческой души. Благодаря таким наставникам, как Вы, наш многострадальный народ остается верным своим моральным и духовным ценностям!», — считает Любовь Мошенко-Иванович.

«Пусть Господь укрепит в нелегких пастырских трудах и Матушка Небесная возьмет под Свой Честный Омофор Блаженнейшего Митрополита Онуфрия со всеми верными Христу», — пожелала Марина Севастьянова.

Андрей Харов считает, что Митрополит Онуфрий для православных — «столп непоколебимости в вере, пастырь, ориентир и пример для всех».

«Пусть хранит Вас Господь от всякого зла. Покрова Вам Богородицы и всех святых на многая лета. Очень хочется хоть чуть-чуть быть похожей на Вас — быть такой же искренней, доброй, крепкой в вере, надежде и любви ко всем», — отметила Елена Поплавская.

«Укрепи Господь на трудном пути Предстоятеля. Благодарим Бога за настоящего пастыря Украинской Православной Церкви. Вот образец для подражания. От него мы не услышали никаких политических высказываний, только проповедь Христа, только желание донести до людей простую истину: хочешь изменить мир — начни со своей души»«, — подчеркнула Екатерина Куклона.

«Боже, дай здоровья и силы все перетерпеть! Помощи Божией покровительства Царицы Небесной, мы Вас очень любим и за Вас молимся! Нашему родному Митрополиту многая лета!», — написала Лидия Панченко.

В социальной сети Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ пользователи желают Пастырю мира и здоровья на многая лета.

«Многая и благая лета Вам Владыко! Многострадальный Донбасс поздравляет Вас», — valentina31_08.

«Поздравляем Блаженнейшего Онуфрия! Пусть Господь укрепит нашего Владыку», — пишет liudacernei из Буковины.

«Пусть Бог будет всегда с Вами!», — пишет nesterchuk677.

Пользователь natasha.panova.14 признался: «Любим. Уважаем. Поддерживаем. Молимся за нашего владыку. Слава Богу за такого пастыря!».

«Многая и благая лета Митрополиту Онуфрию! Покрова Пресвятой Богородицы в такое непростое время!» (np_123456).

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий молится в день 75-летия в родных краях.

Тэги: общество, православие, Митрополит Онуфрий, новости православия, УПЦ, новости Украины

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