108-летняя британка раскрыла неожиданный секрет своего долголетия

108-летняя британка Дороти Флауэрс раскрыла секрет своего долголетия. Как выяснили журналисты «Фразы», недавно она отметила очередной день рождения.

Как цитируют долгожительницу британские СМИ, все дело в том, что старушка очень любит шампанское. Дороти Флауэрс призналась, что никогда не употребляла другие алкогольные напитки.

Продолжает она пить шампанское и в столь почтенном возрасте.

Сейчас бабушка живет в доме престарелых городка Харрогейт.

В день рождения ее посетила племянница.

Как писала «Фраза», столетняя британка раскрыла очень странный секрет своего долголетия.