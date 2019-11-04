Россиянин, задержанный за вандализм, выпрыгнул из окна полицейского участка в Вишневом

Гражданин Российской Федерации повредил флагшток с черно-красным флагом возле памятника «Небесной Сотни» в Вишневом Киевской области. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации в Киевской области.

В частности, как сообщается, на правонарушителя указал свидетель, который заметил вандала из окна своей квартиры и сразу вызвал полицию. Как выяснили правоохранители, вандалом оказался 45-летний гражданин Российской Федерации, который имеет вид на жительство в Украине, и приехал к родственникам в с. Святопетровское, которое находится рядом с Вишневым.

При этом, как отмечается, что нарушитель при общении с полицейскими вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. А выйдя в коридор по нужде, он внезапно выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой поступок тем, что для него просто играет громко музыка.

В итоге он был доставлен в больницу с травмами тела.

Сейчас полиция готовит ходатайство в Государственную миграционную службу об отмене свидетельства на временное проживание и выдворении его из Украины с последующим запретом на въезд.

Красно-черный флаг считается революционным флагом Организации украинских националистов Степана Бандеры. Черный цвет в нем символизирует украинскую землю, а красный — кровь, пролитую за Украину.

Как сообщала «Фраза», в Украине ряд городских советов принял решение вывешивать красно-черные флаги ОУН в дни памятных дат в Украине.