Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Житомирщине представители местной власти инициировали попытку захвата храма УПЦ

На Житомирщине представители местной власти инициировали попытку захвата храма УПЦ

В Житомирской области в селе Калиновка 3 ноября произошла попытка захвата храма Украинской Православной Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщает пресс-служба Житомирской епархии, руководили радикальными группами депутат Житомирского областного совета от партии бывшего Президента (Блок Петра Порошенко, — ред.) Руслан Павлюк, директор Житомирского городского кладбища Василий Ганченко и Валерий Колосовский. Руслан Павлюк также является главой областной федерации футбола.

«Большинство из радикально настроенных людей не слишком разбираются в религиозных вопросах, поэтому легко поддались на манипулирование со стороны местных политиков и представителей ПЦУ», — отметили в пресс-службе епархии.

Полиция вмешалась в конфликт и не допустила противостояния между людьми.

«Эта ситуация показывает, что представители прошлой власти не теряют надежды путем возмущения масс вернуть влияние.
Надеемся, что руководство государства не оставит без внимания процессы, которые снова начали происходить, потому что религиозные противостояния вступают в силу, а это нарушает стабильность и мир в нашем обществе», — подчеркнули в епархии.

Как сообщалось, религиозный конфликт в Калиновке начался в марте, когда религиозная община сельского храма проголосовала за верность УПЦ, а сторонники ПЦУ провели собрание села, на котором заявили о переходе общины в новую церковную структуру.

Фото: Житомирская епархия УПЦ

Ранее «Фраза» сообщала, что на Буковине сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ.

Тэги: общество, православие, Житомирская область, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

04.11.19 09:05

Украинских учителей опять «развели»

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
04.11.19 09:40

Эпидемия тупости. Почему нам страшна не дифтерия

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Дорожный смотрящий Юрий Голик положил глаз на бюджетные миллионы: детали аферы
02.11.19 13:23

Дорожный смотрящий Юрий Голик положил глаз на бюджетные миллионы: детали аферы

Автор: Антикор

Выбор редакции
«Динамо» – «Львов»: лакомый кусочек с ложкой дёгтя
«Динамо» – «Львов»: лакомый кусочек с ложкой дёгтя
«Динамо» – «Львов»: лакомый кусочек с ложкой дёгтя
«Динамо» – «Львов»: лакомый кусочек с ложкой дёгтя
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Стало известно, что на самом деле произошло в ОПУ между Богданом и Бакановым

Стало известно, что на самом деле произошло в ОПУ между Богданом и Бакановым
04.11.19 09:08
2419
Последние новости
04.11.19 14:02

Как оказалось, связь 5G появится в Украине еще очень нескоро
04.11.19 13:47

Россиянин, задержанный за вандализм, выпрыгнул из окна полицейского участка в Вишневом
04.11.19 13:46

Управделами УПЦ рассказал, как в мировом Православии отреагировали на признание ПЦУ Элладской Церковью
04.11.19 13:17

На Житомирщине представители местной власти инициировали попытку захвата храма УПЦ
04.11.19 13:01

Жуткое ДТП в Киеве: погибли люди
04.11.19 12:40

2 млн рыб погибли в ходе добычи песка в Херсонской области
04.11.19 12:23

Эксперты назвали главные правила похудения для тех, кто не любит спорт
Фото и Видео
Россиянин, задержанный за вандализм, выпрыгнул из окна полицейского участка в Вишневом
Россиянин, задержанный за вандализм, выпрыгнул из окна полицейского участка в Вишневом
Россиянин, задержанный за вандализм, выпрыгнул из окна полицейского участка в Вишневом
Россиянин, задержанный за вандализм, выпрыгнул из окна полицейского участка в Вишневом
На Житомирщине представители местной власти инициировали попытку захвата храма УПЦ
На Житомирщине представители местной власти инициировали попытку захвата храма УПЦ
Жуткое ДТП в Киеве: погибли люди
Жуткое ДТП в Киеве: погибли люди
Трамп рассказал о своих отношениях с Украиной и Россией
Трамп рассказал о своих отношениях с Украиной и Россией
Главу McDonald`s выгнали с работы после секс-скандала
Главу McDonald`s выгнали с работы после секс-скандала
Одиозный нардеп Кива стал героем нового скандального видео
Одиозный нардеп Кива стал героем нового скандального видео
В центре Львова испуганная лошадь снесла скамейку со школьницей. Ее пришлось усыпить
В центре Львова испуганная лошадь снесла скамейку со школьницей. Ее пришлось усыпить
Под Николаевом задержана опасная банда, которая похищала людей
Под Николаевом задержана опасная банда, которая похищала людей
Кива снова отличился странным поведением в Раде
Кива снова отличился странным поведением в Раде
Во Львове полиция не обнаружила взрывоопасных предметов на территории собора УПЦ
Во Львове полиция не обнаружила взрывоопасных предметов на территории собора УПЦ
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.