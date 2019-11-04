Под бывшим театром в Лондоне нашли… плантацию каннабиса

Необычный курьез произошел в Лондоне. Как выяснили журналисты «Фразы», тут под бывшим Бродвейским театром полиция обнаружила плантацию каннабиса.

Как пишут местные СМИ, «поляну» разбили в подземном туннеле под фундаментом здания, построенного еще в 1897 году.

Театр на 750 мест просуществовал до 1963 года, после чего его разрушили. Сейчас тут находятся магазины.

Правоохранители говорят, что травку тут выращивали более десяти лет.

Вход же на «ферму» шел из туалета. Найденную партию курева оценили в сорок миллионов фунтов.

Как писала «Фраза», жители Лондона выступили за легализацию травки.