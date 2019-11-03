В центре Львова испуганная лошадь снесла скамейку со школьницей. Ее пришлось усыпить

В центре Львова лошади с каретой снесли скамейку с людьми, испугавшись взрыва петарды. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате два человека получили травмы.

Как сообщает Zaxid.net, инцидент произошел вечером в субботу, 2 ноября. Очевидцы сообщили полицейским, что кто-то из прохожих запустил салюты или петарды и спугнул лошадей, которые были впряжены в прогулочную карету. Кони выбежали на тротуар и снесли скамейку.

По предварительным данным патрульных, в результате инцидента пострадали два человека. В частности, у 15-летней девушки, которая сидела на скамейке, открытый перелом ноги. Она была госпитализирована. Второй пострадавший, вероятно, управлял каретой.

В свою очередь компания, которая владеет лошадью, сообщила на своей странице в Facebook, что ее в итоге пришлось усыпить из-за многочисленных переломов конечностей. «Ветеринар был вынужден утверждать, что полученные травмы ни в Украине, ни в странах ближнего зарубежья не лечатся. Если была бы сломана одна конечность — можно было бы продолжать бороться за ее жизнь и мы сделали бы все для того, чтобы Фауна жила. Поэтому было принято очень сложное решение — чтобы не мучить животное была проведена эвтаназия», — написали владельцы, приложив прижизненные фотографии лошади.

Как сообщала «Фраза», в марте 2017 года в лесной зоне на Русановке в Киеве лошадь из конной полиции сбила женщину, которая гуляла с дочерью. По словам пострадавшей, инцидент произошел из-за того, что лошадь испугалась бегущей собаки.