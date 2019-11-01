Кива снова отличился странным поведением в Раде

Во Львове полиция не обнаружила взрывоопасных предметов на территории собора УПЦ

На Одесщине местный житель сорвал флаг Украины и вытер об него ноги

В Киеве неизвестные обстреляли новенький вагон скоростного трамвая

В Мариуполе копы сломали прохожему ногу и открыли против него производство

«Слуга народа» обвинила коллег в издевательстве и расплакалась прямо во время заседания

Появилось видео, как в Киеве у маршрутки с пассажирами отвалились сразу два колеса

Депутаты дали согласие на арест своего коллеги. Он рассказал, что возьмет с собой в СИЗО

Во Львове парень лишился жизни ради селфи