Во Львове полиция не обнаружила взрывоопасных предметов на территории собора УПЦ

Во Львове правоохранители обследовали территорию Свято-Георгиевского собора Украинской Православной Церкви. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, взрывоопасных предметов не обнатужили.
Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Сообщение о минировании областной клинической областной больницы и церкви святого Георгия, поступило сегодня, 1 ноября, на электронную почту полиции Львовской области.
По указанным адресам работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб.
Ранее «Фраза» сообщала, что во Львове неизвестные сообщили о минировании собора УПЦ.