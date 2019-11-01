В Киеве неизвестные обстреляли новенький вагон скоростного трамвая

В Киеве неизвестные открыли огонь по скоростному трамваю. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор КП «Киевпасстранс» Дмитрий Левченко.

По его словам, выстрелы прозвучали поздно вечером 31 октября. «Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом — были бы и человеческие жертвы», — написал директор, добавив, что, «к счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта».

При этом Левченко посетовал на то, что теперь деньги, которые можно было бы потратить на покупку нового транспорта, придется тратить на ремонт существующего.

«Сегодня я еще раз приглашаю присоединиться каждого из вас к изменениям к лучшему — бережем и ценим, что имеем, друзья», — заключил чиновник.

Как сообщала «Фраза», 6 ноября 2012 года в Мариуполе неизвестные открыли огонь по трамваю, который следовал по 7-му маршруту в направлении центра города. Три стекла разбились вдребезги. К счастью, никто не пострадал.

В конце 2016 года в Днепре произошли сразу несколько инцидентов со стрельбой по общественному транспорту. Неизвестные сначала два раза обстреляли троллейбус на проспекте Яворницкого, а впоследствии еще и трамвай, следовавший по 12 маршруту.

24 октября 2018 года в Днепре средь бела дня неизвестные из пневматического оружия обстреляли троллейбусы и маршрутку с пассажирами.

19 августа 2019 года в Кривом Роге неизвестные обстреляли троллейбус, в котором в тот момент находились пассажиры.