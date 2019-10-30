В Днепре внедорожник перевернул Lexus с прокурором

В среду утром, 30 октября, в Днепре произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на Мануйловском проспекте внедорожник Great Wall протаранил Lexus, которым управлял сотрудник областной прокуратуры.

Как передает «Информатор», после столкновения роскошный Lexus перевернулся и отлетел на трамвайные пути.

В свою очередь, водитель «китайца» дал по газам и скрылся с места ДТП. На проезжей части остался лишь бампер от его машины.

Сообщается, что водитель Lexus в аварии не пострадал и от помощи медиков отказался. На месте инцидента работали патрульные и следственно-оперативная группа.

По данным сообщества «Днепр оперативный» за рулем автомобиля Lexus находился сотрудник прокуратуры Днепропетровской области ‒ Дяченко Андрей Сергеевич.

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