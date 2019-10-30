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В Голосеевский монастырь в день памяти монахини Алипии пришли более 100 тысяч верующих

В Голосеевский монастырь в день памяти монахини Алипии пришли более 100 тысяч верующих

В Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь Киева 30 октября, в день 31-й годовщины со дня кончины монахини Алипии (Авдеевой) — подвижницы, особо почитаемой православными христианами в Украине, пришли более 100 тысяч киевлян и гостей города. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, после Божественной литургии состоялась панихида по матушке Алипии.

Также в этот день всех гостей праздника ждала традиционная праздничная трапеза — раздача монастырского угощения в память о матушке.

Как сообщили в Голосеевском монастыре, «все желающие поблагодарить матушку за оказанную помощь или попросить ее молитв, могут прийти в монастырь круглосуточно. По 31 октября доступ в ее усыпальницу будет открыт всю ночь».

***Монахиня Алипия родилась 16 марта (3 марта — по старому стилю) 1905 года.

Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской лавре.

По смиренному несению скорбей и многочисленным духовным подвигам Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости.

В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг.

Сюда к ней приходило множество людей с просьбами об исцелении и духовной помощи.

30 октября 1988 монахиня Алипия отошла к Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева.

18 мая 2006 по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Матушка Алипия пока не причислена к лику святых, одновременно ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, из-за чего душа лишается благодати.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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