В Луганской области разгромили храм УПЦ

На Луганщине, в селе Невское Кременского района, неизвестные разгромили храм Украинской Православной Церкви, разбросали церковную утварь, мебель и осквернили святыни. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, вандалы проникли в Свято-Александро-Невский храм в ночь на 30 октября.

Об этом сообщается на сайте Северодонецкой епархии.

«Осквернили главные святыни храма — сбросили все с престола, надругались над антиминсом, дарохранительницей, напрестольным Евангелием, святыми иконами и вырвали царские врата. Вся церковная утварь и мебель разгромлены», — сообщили в епархии.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Личность и мотивы тех, кто совершил надругательство над храмом, не установлены.

Ничего ценного за пределы храма вынесено не было.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Винниччине активисты ПЦУ дезинформировали полицию, сообщив, что в храме УПЦ находятся два трупа.