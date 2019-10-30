В украинских кинотеатрах покажут шедевры мировой анимации

С 7 ноября в украинских кинотеатрах стартует показ лучших анимационных лент года. Как выяснили журналисты «Фразы», показ пройдет в рамках фестиваля «OSCAR SHORTS 2019. ANIMATION».

Будут представлены такие страны: Канада, Ирландия, США, Китай, Россия-Швейцария. Возрастная категория: 16+. Общий хронометраж: 1 час 15 минут 12 секунд. Анимация озвучены на украинском языке

В программе: трогательные, смешные и удивительно красивые анимационные фильмы, которые стоит увидеть каждому. Вас ждут истории о любви и семейных ценностях, о надежде и разочаровании, об умении прощать и отпускать.

В этом году покажут такие шедевры анимации как: «Поведение животных», «Бао», «Поздно вечером», «Один маленький шаг», «Выходные».

Оскар в вашем городе по ссылке: http://bit.ly/oscar_shorts_animation2019

Генеральный радиопартнер: Power FM. Медиапартнеры: TV.ua, ВОЛЯ, Kinoafisha.ua, Портал «Хочу», Woman Magazine, «Фраза.юа», Сайт Киева 44.ua, MoeMisto.ua, Starway Magazine, Kolobok.ua, Delo.ua

Описание программы:

Бао. Канада, США, 2018, реж. Домэ Ши, хрон. 7 мин. 54 с. Женщина, страдающая синдромом пустого гнезда, получает еще один шанс проявить свою материнскую любовь, когда один из слепленных ею хинкали вдруг оживает.

Поздно вечером. Ирландия, 2017, реж. Луиза Бенгалл, хрон. 9 мин. 27 с. Пожилая женщина постоянно возвращается к старым воспоминаниям. Она существует между двумя состояниями: прошлым и настоящим.

Поведение животных. Канада, 2018, реж. Дэвид Файн, Элисон Сноудэн, хрон. 13 мин. 50 с. Группа животных еженедельно встречается на групповом сеансе психотерапии. Они обсуждают проблемы, которые не позволяют реализоваться в социальной и личной жизни: переедание, навязчивые идеи, агрессия...

Выходные. США, 2017, реж. Тревор Хименес , хрон. 14 мин. 8 с. История маленького мальчика, который постоянно разрывается между своими недавно разведенными родителями. Сюрреалистические моменты переплетаются с домашними реалиями распавшейся семьи.

Один маленький шаг. США, Китай, 2018, реж. Эндрю Чесворт, Бобби Понтильяс, хрон. 7 мин. 33 с. Луна — энергичный ребенок, мечтающий стать космонавтом. С тех пор, как она увидела запуск ракеты в космос по телевизору, она смело шагает к звездам. А на пути к ним ее за руку держит родной человек.

Коробка желаний. США, 2017, реж. Венли Чжан, Нан Ли, хрон. 5 мин. 38 с. Пират находит сундук с сокровищами и приносит его на свой корабль. Открыв сундук, он обнаруживает, что внутри спрятано гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Чик-чирик. Россия, Швейцария, 2018, реж. Жанна Бекмамбетова, хрон. 11 мин. 55 с. Наша жизнь похожа на хождение по канату. Во времена, когда мы напуганы или потеряны, мы теряем равновесие. Когда мы счастливы и взволнованы, мы забываем, что идем по веревке. И даже можем летать.