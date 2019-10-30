Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В украинских кинотеатрах покажут шедевры мировой анимации

В украинских кинотеатрах покажут шедевры мировой анимации

С 7 ноября в украинских кинотеатрах стартует показ лучших анимационных лент года. Как выяснили журналисты «Фразы», показ пройдет в рамках фестиваля «OSCAR SHORTS 2019. ANIMATION».

Будут представлены такие страны: Канада, Ирландия, США, Китай, Россия-Швейцария. Возрастная категория: 16+. Общий хронометраж: 1 час 15 минут 12 секунд. Анимация озвучены на украинском языке

В программе: трогательные, смешные и удивительно красивые анимационные фильмы, которые стоит увидеть каждому. Вас ждут истории о любви и семейных ценностях, о надежде и разочаровании, об умении прощать и отпускать.

В этом году покажут такие шедевры анимации как: «Поведение животных», «Бао», «Поздно вечером», «Один маленький шаг», «Выходные».

Оскар в вашем городе по ссылке: http://bit.ly/oscar_shorts_animation2019

Генеральный радиопартнер: Power FM. Медиапартнеры: TV.ua, ВОЛЯ, Kinoafisha.ua, Портал «Хочу», Woman Magazine, «Фраза.юа», Сайт Киева 44.ua, MoeMisto.ua, Starway Magazine, Kolobok.ua, Delo.ua

Описание программы:

Бао. Канада, США, 2018, реж. Домэ Ши, хрон. 7 мин. 54 с. Женщина, страдающая синдромом пустого гнезда, получает еще один шанс проявить свою материнскую любовь, когда один из слепленных ею хинкали вдруг оживает.

Поздно вечером. Ирландия, 2017, реж. Луиза Бенгалл, хрон. 9 мин. 27 с. Пожилая женщина постоянно возвращается к старым воспоминаниям. Она существует между двумя состояниями: прошлым и настоящим.

Поведение животных. Канада, 2018, реж. Дэвид Файн, Элисон Сноудэн, хрон. 13 мин. 50 с. Группа животных еженедельно встречается на групповом сеансе психотерапии. Они обсуждают проблемы, которые не позволяют реализоваться в социальной и личной жизни: переедание, навязчивые идеи, агрессия...

Выходные. США, 2017, реж. Тревор Хименес , хрон. 14 мин. 8 с. История маленького мальчика, который постоянно разрывается между своими недавно разведенными родителями. Сюрреалистические моменты переплетаются с домашними реалиями распавшейся семьи.

Один маленький шаг. США, Китай, 2018, реж. Эндрю Чесворт, Бобби Понтильяс, хрон. 7 мин. 33 с. Луна — энергичный ребенок, мечтающий стать космонавтом. С тех пор, как она увидела запуск ракеты в космос по телевизору, она смело шагает к звездам. А на пути к ним ее за руку держит родной человек.

Коробка желаний. США, 2017, реж. Венли Чжан, Нан Ли, хрон. 5 мин. 38 с. Пират находит сундук с сокровищами и приносит его на свой корабль. Открыв сундук, он обнаруживает, что внутри спрятано гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Чик-чирик. Россия, Швейцария, 2018, реж. Жанна Бекмамбетова, хрон. 11 мин. 55 с. Наша жизнь похожа на хождение по канату. Во времена, когда мы напуганы или потеряны, мы теряем равновесие. Когда мы счастливы и взволнованы, мы забываем, что идем по веревке. И даже можем летать.

Тэги: кино, культура

Комментарии

Статьи

30.10.19 09:07

Украина, Россия и баланс сил в Евразии

Автор: Александр Вольский

Интервью

18.10.19 12:27

Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
28.10.19 10:10

Почему властям Украины плевать на решения, принятые «именем Украины»

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Почему «Мрия» пограничников Бондаря и Дейнеко не сбылась
30.10.19 16:56

Почему «Мрия» пограничников Бондаря и Дейнеко не сбылась

Автор: Олег Иванцов, «ОРД»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Депутаты стерли с карты Украины Переяслав-Хмельницкий

Депутаты стерли с карты Украины Переяслав-Хмельницкий
30.10.19 14:38
514
Последние новости
30.10.19 16:36

«Игра престолов» получит не тот приквел, который планировался изначально
30.10.19 16:27

В Луганской области разгромили храм УПЦ
30.10.19 16:17

Россия лишилась последнего препятствия на пути лишения Украины 3% ВВП
30.10.19 15:49

Депутаты устроили первую потасовку в Верховной Раде нового созыва
30.10.19 15:41

Верующие УПЦ возмущены, что детей в школах заставляют учить роли ведьм и «наряжаться» в мертвецов
30.10.19 15:35

В украинских кинотеатрах покажут шедевры мировой анимации
30.10.19 15:22

РПЦ перестанет поминать Предстоятеля Элладской Церкви, если информация о признании ПЦУ подтвердится
Фото и Видео
В Луганской области разгромили храм УПЦ
В Луганской области разгромили храм УПЦ
В Луганской области разгромили храм УПЦ
В Луганской области разгромили храм УПЦ
Депутаты устроили первую потасовку в Верховной Раде нового созыва
Депутаты устроили первую потасовку в Верховной Раде нового созыва
В украинских кинотеатрах покажут шедевры мировой анимации
В украинских кинотеатрах покажут шедевры мировой анимации
В российском детском саду детишки жестоко поиздевались над одногруппницей
В российском детском саду детишки жестоко поиздевались над одногруппницей
Отпавшие колеса у маршруток спровоцировали два ДТП на Киевщине. Не обошлось без жертв
Отпавшие колеса у маршруток спровоцировали два ДТП на Киевщине. Не обошлось без жертв
Под Киевом молодая мать выбросила свою новорожденную дочь из окна квартиры
Под Киевом молодая мать выбросила свою новорожденную дочь из окна квартиры
Задержан извращенец, напавший на 7-летнюю девочку в Обухове
Задержан извращенец, напавший на 7-летнюю девочку в Обухове
В Черновцах школьный автобус с детьми на скорости влетел в вырытую яму
В Черновцах школьный автобус с детьми на скорости влетел в вырытую яму
В центре Киева BMW не разминулся со столбом и вспыхнул, как факел
В центре Киева BMW не разминулся со столбом и вспыхнул, как факел
На Киевщине 14-летний парень разбил отцовский внедорожник и сам не выжил
На Киевщине 14-летний парень разбил отцовский внедорожник и сам не выжил
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.