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Под Киевом молодая мать выбросила свою новорожденную дочь из окна квартиры

Под Киевом молодая мать выбросила свою новорожденную дочь из окна квартиры

В Киевской области в городе Белая церковь 20-летняя девушка выбросила из окна квартиры свою новорожденную дочь. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, тело младенца возле многоэтажного дома обнаружила местная жительница и сразу же обратилась в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что шея девочки была обвита пуповиной. По предварительным данным, ребенка могли выбросить из квартиры, расположенной на 7-м этаже.

В пресс-службе уточнили, что роженицей оказалась 20-летняя молодая женщина. Сотрудникам полиции она объяснила, что роды у нее произошли накануне. Находясь в состоянии, вызванном родами, мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна квартиры.

Тело новорожденной девочки направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

По этому факту открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре 2018 года мамаша упаковала тело младенца в пакет и выбросила его в одном из киевских спальников.

1 марта 2019 года в Дарницком районе Киева был обнаружен труп новорожденной девочки.

В июне на Одесщине горе-мать выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму.

Тэги: Киев, ребенок, Киевская область, Белая Церковь, новости Украины

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