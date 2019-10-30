В Черновцах школьный автобус с детьми на скорости влетел в вырытую яму

Во вторник, 29 октября, в Черновцах школьный автобус попал в аварию, въехав на скорости в разрытую яму. Как выяснили журналисты «Фразы», в момент ДТП в автобусе ехали дети.

По словам старшего инспектора пресс-службы управления патрульной полиции в Черновицкой области Виты Криворучко, произошло все на улице Почтовой, где рабочие вырыли яму из-за ремонта, сообщает УНН.

Она добавила, что водитель во время движения почувствовал проблемы с тормозами. Пытаясь избежать столкновения с другими транспортными средствами, он свернул на улицу Университетскую, а затем на Почтовую, предупредив детей о неполадках. Они все приняли максимально безопасное положение, поэтому пострадавших в результате ЧП не было.

Все детали инцидента установит следствие.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале апреля нынешнего года в Киеве микроавтобус провалился в огромную яму.