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По следам смертельной перестрелки в Харькове полиция нашла крупнейший арсенал оружия

По следам смертельной перестрелки в Харькове полиция нашла крупнейший арсенал оружия

Во время обыска дома и на даче у киллера, подорвавшего себя гранатой после перестрелки на улице Клочковской в Харькове, обнаружили целый арсенал оружия и взрывчатки. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В частности, как сообщается, правоохранители изъяли автоматы, ружья, пистолеты, шесть пехотных огнеметов Шмель, семь РПГ, 130 гранат, пять тротиловых шашек, электродетонаторы и большое количество боеприпасов разных калибров.

Кроме того, полицейские обнаружили также два ноутбука киллера и 13 мобильных телефонов.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, это один из самых больших арсеналов, найденных на территории области. Так, на даче в с. Русская Лозовая, помимо озвученного, были обнаружены и изъяты также, 15 корпусов ручных гранат РГД-5, 27 корпусов ручных гранат Ф-1, 2 корпуса ручных гранат РГО, 3 тротиловые шашки по 200 гр, 2 тротиловые шашки по 400 гр, а также предметы, похожие на автоматическое оружие с оптическим прицелом, пулеметы и автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, глушители, оружие без маркировки, большое количество патронов.

Он также сообщил, что подозреваемый в совершении преступления Алексей Титов является уроженцем Горловки, который в 2004 году был осужден за умышленное убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия. В 2009 был освобожден по УДО и с тех пор жил в Харькове.

По словам Сокуренко, все найденное у Титова оружие будет проверено на причастность к другим резонансным преступлениям, в том числе убийствам бизнесмена Юрия Димента, близкого к городскому голове Геннадию Кернесу, и Эдуарда Аксельрода.

При этом в качестве основных версий случившегося, которые сейчас рассматривает следствие, в полиции выделили покушение на убийство по заказу лиц из окружения потерпевших по личным мотивам либо же мотивам, связанным с коммерческой или криминальной деятельностью потерпевших.

По совам Сокуренко, известно, что потерпевшие имеют определенное криминальное прошлое. В частности, погибший от огнестрельных ранений 40-летний житель Харьковской области неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, имеет судимости за совершение уголовных преступлений. Его 41-летний знакомый, который выжил во время нападения, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Более того, в ноябре 2016 года на него в Харькове уже было совершено покушение с использованием автоматического огнестрельного оружия. В ходе расследования полицейские установили и задержали исполнителей этого преступления, судебное разбирательство по которому длится до сих пор. Сейчас пострадавший с несколькими огнестрельными ранениями находится в больнице. У его палаты установлена круглосуточная охрана из числа работников батальона полиции особого назначения.

Как сообщала «Фраза», 25 октября 2019 года на парковке супермаркета в Харькове несколько человек устроили перестрелку. В результате были ранены двое мужчин, один умер по дороге в больницу. По данным СМИ, в ходе инцидента киллеры совершили покушение на Георгия Исакова.

Позже стало известно, что убитым в ходе перестрелки оказался один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Владимир Борох.

Тэги: Харьков, стрельба, Харьковская область, криминал, арсенал, Национальная полиция Украины, новости Украины

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