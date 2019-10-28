Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Капеллан ПЦУ представил «икону» с противоречивым смыслом

Капеллан ПЦУ представил «икону» с противоречивым смыслом

В сети появилось изображение новой «иконы» Православной Церкви Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», она называется «Собор Святых капелланов».

Фото с изображением поделился капеллан ОУН Сергей Ткачук на своей странице в Facebook.

«На иконе изображены, как канонизированные, так и неканонизированные капелланы, которые трудились когда-то или трудятся сейчас на ниве служения Богу и своему народу» — написал Сергей Ткачук.

«Икона» была освящена год назад в Свято-Николаевской часовне УПЦ КП в Киеве и пожертвована одним из прихожан. На «иконе» изображен в том числе сам Сергей Ткачук.

Создатель «иконографического изображения» разместил на нем как представителей КП (ПЦУ), так и УГКЦ, что является не каноническим.

В частности, на «иконе» изображен скандальный представитель УГКЦ Николай Мединский, который был одним из инициаторов захвата Свято-Благовещенского храма УПЦ в Коломые в 2017 году и известен рядом ненавистнических заявлений по отношению к Украинской Православной Церкви и ее верующим.

Как ранее сообщалось в СМИ, священник и капеллан Мединский применял силу при захвате храма и называл верующих УПЦ «биомусором» и «русской гнилью».

В комментариях к своему посту в Фейсбук священник Ткачук на просьбу подписчика приехать и сфотографировать «икону» ответил, что «к нам приезжал Олесь Бузина и тоже фотографировал нашу часовню, а потом нас поносил на своем сайте, а через неделю после его критических публикаций Бог отправил его в ад».

Также капеллан похвастался другими фото «икон» от ПЦУ з изображениями Бандеры, Коновальца, Петлюры и иконой Богородицы «УНСОвской».

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ расшифровали аббревиатуру ПЦУ — «политическая Церковь Украины».

Тэги: общество, православие, икона, новости православия, новости Украины, ПЦУ

Комментарии

Статьи

28.10.19 09:52

Изгадим землю нашу, мать вашу

Автор: Александр Карпец

Интервью

18.10.19 12:27

Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
28.10.19 10:10

Почему властям Украины плевать на решения, принятые «именем Украины»

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

«Сірі кардинали» вінницьких онлайн-медіа. Як оточення екс-прем’єра Гройсмана контролює інформаційну політику Вінниччини
28.10.19 16:55

«Сірі кардинали» вінницьких онлайн-медіа. Як оточення екс-прем’єра Гройсмана контролює інформаційну політику Вінниччини

Автор: News.ua

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Из аэропорта «Киев» экстренно эвакуируют пассажиров

Из аэропорта «Киев» экстренно эвакуируют пассажиров
28.10.19 12:23
3815
Последние новости
28.10.19 18:02

«Прозрачная ГАСИ» перекрыла кислород строительной мафии, – экс-глава Кудрявцев
28.10.19 17:29

Российский след: правоохранители раскрыли попытку убийства бизнесмена в Княжичах
28.10.19 17:28

Митрополит УПЦ рассказал, какие последствия могут быть от легализации марихуаны в Украине
28.10.19 16:58

Сторонники и противники переименования проспектов в Киеве устроили массовую драку прямо в суде
28.10.19 16:55

В Киево-Печерском историко-культурном заповеднике на выставке покажут спасенные святыни Украины
28.10.19 16:40

На Житомирщине маленький мальчик перевернул на себя кипяток. Родители сутки не обращались в «скорую»
28.10.19 16:18

Горловский митрополит УПЦ рассказал, почему важно всегда быть готовым учиться
Фото и Видео
Российский след: правоохранители раскрыли попытку убийства бизнесмена в Княжичах
Российский след: правоохранители раскрыли попытку убийства бизнесмена в Княжичах
Российский след: правоохранители раскрыли попытку убийства бизнесмена в Княжичах
Российский след: правоохранители раскрыли попытку убийства бизнесмена в Княжичах
Сторонники и противники переименования проспектов в Киеве устроили массовую драку прямо в суде
Сторонники и противники переименования проспектов в Киеве устроили массовую драку прямо в суде
В Киево-Печерском историко-культурном заповеднике на выставке покажут спасенные святыни Украины
В Киево-Печерском историко-культурном заповеднике на выставке покажут спасенные святыни Украины
На Житомирщине маленький мальчик перевернул на себя кипяток. Родители сутки не обращались в «скорую»
На Житомирщине маленький мальчик перевернул на себя кипяток. Родители сутки не обращались в «скорую»
Капеллан ПЦУ представил «икону» с противоречивым смыслом
Капеллан ПЦУ представил «икону» с противоречивым смыслом
Полиция безуспешно попыталась обыскать активистов, протестующих в Золотом
Полиция безуспешно попыталась обыскать активистов, протестующих в Золотом
В Киеве возле популярного кафе произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве возле популярного кафе произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве на Гидропарке прогремел взрыв
В Киеве на Гидропарке прогремел взрыв
В Ираке в очередной раз ликвидировали лидера ИГИЛ
В Ираке в очередной раз ликвидировали лидера ИГИЛ
На Ровенщине опечатали храм УПЦ, который пытались захватить сторонники ПЦУ
На Ровенщине опечатали храм УПЦ, который пытались захватить сторонники ПЦУ
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.