На Житомирщине маленький мальчик перевернул на себя кипяток. Родители сутки не обращались в «скорую»

В Житомирской области в городе Коростень в реанимацию с ожогами госпитализировали 4-летнего мальчика, который случайно перевернул на себя стеклянную банку с кипятком. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе областной полиции, при этом родители ребенка сутки не обращались к медикам.

Как отметили в ведомстве, вечером 25 октября мальчик, играя, случайно перевернул на себя стеклянную банку с кипятком, которая стояла на холодильнике. В результате происшествия мальчик получил термические ожоги, однако за необходимой ребенку медицинской помощью родители обратились только через сутки, когда состояние малыша существенно ухудшилось. При госпитализации у ребенка предварительно диагностированы тяжелые ожоги и шок.

По словам начальника Коростенского отдела полиции Михаила Старовойта, семья находилась под наблюдением социальных служб. Сейчас с ней работают ювенальные инспекторы полиции. Кроме пострадавшего, в семье есть еще двое мальчиков, 2017 и 2018 годов рождения. Детей воспитывают 30-летний отец и 25-летняя мать, которые проживают в гражданском браке.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле нынешнего года во Львовской области в селе Соседовичи тяжелые травмы получил маленький ребенок, «на мгновение» оставленный без присмотра: 2-летний малыш по имени Иван упал в кастрюлю с кипятком.