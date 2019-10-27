В сокрушительном ДТП на Хмельнитчине погибли родители с ребенком

В воскресенье утром, 27 октября, в Ярмолинецком районе Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле села Солобковцы столкнулись грузовик DAF и легковушка Volkswagen Caddy.

Как передает пресс-служба областной полиции, в результате аварии погибли три человека: 42-летний водитель Volkswagen, его 39-летняя жена и 14-летняя дочь. Еще один пассажир легковушки ‒ 10-летний сын ‒ получил травмы и был госпитализирован.

В свою очередь, 52-летний водитель фуры не пострадал и от помощи медиков отказался.

Сообщается, что на месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины). Виновника аварии будет устанавливать следствие.

Как писала «Фраза», в Запорожье маршрутка на скорости влетела в фуру ‒ есть жертвы.

Ранее в жутком ДТП под Славянском погибли три человека, в том числе 6-летняя девочка.