Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Под Киевом серьезно пострадал пьяный мужчина, пытаясь убить односельчанина

Под Киевом серьезно пострадал пьяный мужчина, пытаясь убить односельчанина

В воскресенье ночью, 27 октября, в селе Требухов Броварского района произошло чрезвычайное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там пьяный мужчина 1959 г.р. попытался проникнуть в чужой дом и взорвать хозяина гранатой.

Как передает пресс-служба полиции Киевской области, мужчина, ставший объектом покушения, успел молниеносно отреагировать на действия злоумышленника и вытолкнул его из дома.

Сообщается, что осколками гранаты, которая взорвалась уже на улице, зацепило как хозяина домовладения, так и горе-подрывника. Их экстренно госпитализировали.

На месте ЧП работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Осколки гранаты РГД-5 изъяты и направлены на экспертизу.

Кроме того, проведя неотложный обыск в доме у подозреваемого, правоохранители нашли там запал еще от одной гранаты. После выздоровления горе-подрывнику придется предстать перед судом. За содеянное ему грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», в результате взрыва гранаты в самом центре Киева погибли бывший морпех и охранник бара.

Ранее на Одесщине прямо в больнице взорвалась граната-«лимонка».

Тэги: общество, взрыв, граната, село, покушение, криминал, Киевская область, пострадавшие, Бровары, пьянство, новости Украины

Комментарии

Статьи

25.10.19 09:21

Украинский арсенал: бронеавтомобиль «Дозор-Б»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

18.10.19 12:27

Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
26.10.19 08:49

Мемуары Вадима Туманова: как Советский Союз добывал золото

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Обратного процесса не будет
27.10.19 11:21

Обратного процесса не будет

Автор: «Урядовий курьер»

Выбор редакции
«Динамо» – «Копенгаген»: ничья, которая огорчает
«Динамо» – «Копенгаген»: ничья, которая огорчает
«Динамо» – «Копенгаген»: ничья, которая огорчает
«Динамо» – «Копенгаген»: ничья, которая огорчает
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 26-27 октября 2019 года

Главные новости за 26-27 октября 2019 года
27.10.19 19:06
177
Последние новости
27.10.19 20:04

В сокрушительном ДТП на Хмельнитчине погибли родители с ребенком
27.10.19 19:06

Главные новости за 26-27 октября 2019 года
27.10.19 17:01

Под Киевом серьезно пострадал пьяный мужчина, пытаясь убить односельчанина
27.10.19 15:41

Знаменитый кардиган Курта Кобейна ушел с молотка за баснословные деньги
27.10.19 14:15

В Киеве столкнулись два такси с пассажирами
27.10.19 12:58

На 84-м году жизни скончалась участница «Евровидения» Наталья Пугачева
27.10.19 11:43

Зек-пожизненник прямо в поезде убил молодого бойца Нацгвардии
Фото и Видео
В сокрушительном ДТП на Хмельнитчине погибли родители с ребенком
В сокрушительном ДТП на Хмельнитчине погибли родители с ребенком
В сокрушительном ДТП на Хмельнитчине погибли родители с ребенком
В сокрушительном ДТП на Хмельнитчине погибли родители с ребенком
Под Киевом серьезно пострадал пьяный мужчина, пытаясь убить односельчанина
Под Киевом серьезно пострадал пьяный мужчина, пытаясь убить односельчанина
В Киеве столкнулись два такси с пассажирами
В Киеве столкнулись два такси с пассажирами
В Сеть «слили» шокирующие фото с места расстрела восьмерых военных на Забайкалье (18+)
В Сеть «слили» шокирующие фото с места расстрела восьмерых военных на Забайкалье (18+)
«Я ж не лох какой-то...» Зеленский на повышенных тонах поговорил с ветеранами АТО в Золотом
«Я ж не лох какой-то...» Зеленский на повышенных тонах поговорил с ветеранами АТО в Золотом
Мисс Украина 2019 весьма витиевато ответила на вопрос «Чей Крым?»
Мисс Украина 2019 весьма витиевато ответила на вопрос «Чей Крым?»
На Одесщине бывший зек совершил тройное убийство
На Одесщине бывший зек совершил тройное убийство
В США научили мышей… водить машины
В США научили мышей… водить машины
«Он постарел на двадцать лет»: стали известны подробности пыток Джулиана Ассанжа в британской тюрьме
«Он постарел на двадцать лет»: стали известны подробности пыток Джулиана Ассанжа в британской тюрьме
В столичном храме ПЦУ представили крест с трезубцами
В столичном храме ПЦУ представили крест с трезубцами
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.