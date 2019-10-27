Под Киевом серьезно пострадал пьяный мужчина, пытаясь убить односельчанина

В воскресенье ночью, 27 октября, в селе Требухов Броварского района произошло чрезвычайное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там пьяный мужчина 1959 г.р. попытался проникнуть в чужой дом и взорвать хозяина гранатой.

Как передает пресс-служба полиции Киевской области, мужчина, ставший объектом покушения, успел молниеносно отреагировать на действия злоумышленника и вытолкнул его из дома.

Сообщается, что осколками гранаты, которая взорвалась уже на улице, зацепило как хозяина домовладения, так и горе-подрывника. Их экстренно госпитализировали.

На месте ЧП работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Осколки гранаты РГД-5 изъяты и направлены на экспертизу.

Кроме того, проведя неотложный обыск в доме у подозреваемого, правоохранители нашли там запал еще от одной гранаты. После выздоровления горе-подрывнику придется предстать перед судом. За содеянное ему грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», в результате взрыва гранаты в самом центре Киева погибли бывший морпех и охранник бара.

Ранее на Одесщине прямо в больнице взорвалась граната-«лимонка».