В Сеть «слили» шокирующие фото с места расстрела восьмерых военных на Забайкалье (18+)

В распоряжение журналистов российских СМИ попали фотографии, сделанные на месте ЧП в поселке Горный Забайкальского края РФ. Как выяснили журналисты «Фразы», там в войсковой части 54160 солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.

По предварительным данным, причиной трагедии могли стать неуставные отношения в части.

Сообщается, что в результате инцидента погибли капитан Евсеев 1989 г. р., старший лейтенант Пьянов 1990 г. р., рядовой Никитин 1998 г. р., рядовой Богомолов 1999 года рождения, рядовой Похитило 1999 года рождения, рядовой Куроков 1998 года рождения, скончавшийся в госпитале рядовой Андреев 2000 года рождения. Имя восьмого погибшего не приводится.

На обнародованных снимках можно увидеть тела погибших и самого задержанного стрелка.

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Как писала «Фраза», на Донетчине солдат хладнокровно убил сослуживца выстрелом из автомата в голову.

Ранее в зоне АТО двое морпехов устроили кровавую расправу над сослуживцами.