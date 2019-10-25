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В столичном храме ПЦУ представили крест с трезубцами

В столичном храме ПЦУ представили крест с трезубцами

В Киеве в храме Православной Церкви Украины в честь Сретения Пресвятой Богородицы священник Сергей Ткачук представил новый крест с трезубцами, который будет водружен на строящуюся колокольню. Как выяснили журналисты «Фразы», колокольня совмещена с тренажерным залом.

О том, какое значение имеет трезубец для верующих ПЦУ, отец Сергей Ткачук рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, «украинский национальный герб (трезубец — ред.) является уникальным духовно-культурным памятником истории европейской цивилизации. Для христиан всего мира — православных и католиков — он олицетворяет один из главных символов — Веру и Надежду».

В своей публикации Ткачук доказывает, что трезубец занимает значительное место в оформлении храмов его структуры, а также используется в качестве символического элемента в «священническом облачении».

Священник ПЦУ привел примеры фото с гербом в интерьерах нескольких храмов УАПЦ и УПЦ КП в Европе и США.

Священнослужитель ПЦУ процитировал слова Степана Навроцкого, по мнению которого, якобы «не будет никакой Украины, пока не будет на трезубце креста».

Сергей Ткачук обратил внимание, что патриарх УАПЦ Мстислав Скрипник, а также пронационалистический епископ Польской Церкви Иларион (Огиенко) носили панагии с изображением трезубцев.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Ровенской области епископат ПЦУ не может поделить храмы.

Тэги: Киев, общество, православие, новости православия, новости Украины, ПЦУ

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