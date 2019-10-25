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В Николаеве священник УПЦ на храмовой ограде разместил плакаты с поучениями святых

В Николаеве священник УПЦ на храмовой ограде разместил плакаты с поучениями святых

В Николаеве в приходе Украинской Православной Церкви в честь святого Симеона Богоприимца был реализован необычный миссионерский проект. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, глава Миссионерского отдела, настоятель храма протоиерей Геннадий Дьяков на храмовой ограде разместил большие плакаты с цитатами святых, иерархов и подвижников.

На сайте Николаевской епархии опубликованы фотографии.

В частности, на храмовой ограде на плакатах написаны слова святых: преподобного Силуана Афонского «Раздражительный человек сам страдает. И мучение это — из-за гордости»; преподобного Паисия Святогорца «Правильный духовный путь такой: забывать добро сделанное тобой и помнить добро, сделанное тебе другими»; преподобного Ефрема Сирина «Как семя дает росток, когда пойдет дождь, так расцветает сердце при добрых делах»; святого праведного Алексия Мечева «Желай счастья всем и сам будешь счастлив»; преподобного Исаака Сирина «Люби писания святых отцов, и тебя полюбит мудрость»; преподобного Иоанна Лествичника «ожь есть истребление любви», «За какие грехи осудим ближнего, телесные или душевные, в те впадем сами»; праведного Иоанна Кронштадтского «Беда наша в том, что мы свое зло приписываем другому»; преподобного Серафима Саровского «Отведи грех, и болезни отойдут, ибо они нам даются за грехи».

Также размещено поучение покойного духовника Троице-Сергиевой лавры архимандрита Кирилла (Павлова): «Не тот милостив, кто много милости дает; тот милостив, кто никого не обидит...».

Ранее «Фраза» сообщала, что умер ученый, который открыл место крещения князя Владимира.

Тэги: общество, православие, Николаев, новости православия, УПЦ, новости Украины

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