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Директора Киевского центра репродуктивной медицины наградили орденом УПЦ

Директора Киевского центра репродуктивной медицины наградили орденом УПЦ

Директору Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Вячеславу Каминскому вручили орден УПЦ святителя Луки, архиепископа Крымского. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ 23 октября орден вручил протоиерей Владимир Терещук.

Как сообщает пресс-служба Киевской митрополии УПЦ, на встрече также присутствовал протоиерей Павел Козарь, настоятель храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Помощница в родах», обустроенного при медицинском центре.

Отец Владимир поздравил заслуженного врача Украины с высокой наградой, полученной за заслуги перед Украинской Православной Церковью, и призвал и впредь с достоинством нести свое служение людям.

*** Вячеслав Каминский — член-корреспондент НАМН Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, Директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Шупика. В 2014 году, за содействие строительству храма на территории возглавляемого им Центра, был награжден орденом преподобного Нестора Летописца II степени за заслуги перед Украинской Православной Церковью.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ назвали причины, почему не стоит делать аборт даже по медицинским показаниям.

Тэги: врач, общество, православие, новости православия, новости Украины

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