Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Церкви определили победителей фотоконкурса #моя_осінь_з_УПЦ

В Церкви определили победителей фотоконкурса #моя_осінь_з_УПЦ

Центр информации Украинской Православной Церкви на своих официальных страницах в Facebook и в Instagram объявил результаты фотоконкурса, посвященного празднику Покрова Пресвятой Богородицы #моя_осінь_з_УПЦ. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, победители получат памятные подарки.

«На фото — храмы Украинской Православной Церкви из разных уголков страны: храмы и их роспись, богослужебная жизнь, воспитание детей в воскресных школах, портреты верующих.

Участники делились фото с паломничеств и путешествий, размышляли над вечными истинами и восхищались красотой осени. Мы благодарны за фотографии, которые собрали православных со всей Украины!», — сообщили организаторы.

На участие в конкурсе были поданы более 200 фотографий.

Двух победителей конкурса определили в Центре информации УПЦ, а двух — сами пользователи соцсетей, по наибольшему количеству отметок «Нравится».

Центр информации УПЦ выбрал победителем в Facebook Александра Выхор — фото храма Рождества Пресвятой Богородицы (г. Шацк, Волынская область).

По количеству отметок «Нравится» победила официальная страница Свято-Георгиевского подворья Свято-Николаевского Городокского женского монастыря, фото инокини Фаины (Губич) — осеннее подворье (Ровно).


Центр информации УПЦ выбрал победителем в Instagram молодежный хор «Элеос» при Свято-Богоявленском соборе, фото Ларисы Бащук — хора «Элеос» (Острог Ровенской области).


По количеству отметок «Нравится» победителем стал Дмитрий Дегтярёв
— фото прихожанки храма Александро-Невского собора (г. Славянск, Донецкая область).


В Центре информации УПЦ подчеркнули, что «общая фотолетопись стала ярким примером того, что Церковь объединяет православных вокруг Христа».

Ранее «Фраза» сообщала, что в Церкви объяснили, чем отличается целибат от монашества.

Тэги: общество, православие, конкурс, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

23.10.19 09:31

Продажа украинской земли за границу: «слуги народа» включают «дурборежим»

Автор: Александр Карпец

Интервью

18.10.19 12:27

Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
23.10.19 09:10

Коррупционный Люцифер и перспективы инвестиций в Украину

Автор: Ярослав Гришин

Дайджест

Герус не хочет подметать Крещатик
23.10.19 11:34

Герус не хочет подметать Крещатик

Автор: «Бизнес Медиа»

Выбор редакции
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

Лига чемпионов: «Шахтер» в Харькове не сумел обыграть загребское «Динамо»

Лига чемпионов: «Шахтер» в Харькове не сумел обыграть загребское «Динамо»
22.10.19 21:51
1457
Последние новости
23.10.19 13:28

Киев вновь окутал едкий смог. В Институте общественного здоровья рассказали, как защититься
23.10.19 13:23

Глава ПЦУ сегодня встретится с госсекретарем США
23.10.19 13:06

Митрополит Онуфрий рассказал о святых, которых знал лично
23.10.19 13:03

Врачи рассказали, как правильно пить чай
23.10.19 12:48

Предстоятель УПЦ рассказал, чему его научил духовный отец – архимандрит Кирилл (Павлов)
23.10.19 12:41

«Золотого мальчика» профессионального бокса обвинили в жестоком изнасиловании
23.10.19 12:02

В Гидрометцентре рассказали украинцам, какой будет грядущая зима
Фото и Видео
В киевском супермаркете по торговому залу бегала крыса. Работники признались, что у них их «целая семья»
В киевском супермаркете по торговому залу бегала крыса. Работники признались, что у них их «целая семья»
В киевском супермаркете по торговому залу бегала крыса. Работники признались, что у них их «целая семья»
В киевском супермаркете по торговому залу бегала крыса. Работники признались, что у них их «целая семья»
В Церкви определили победителей фотоконкурса #моя_осінь_з_УПЦ
В Церкви определили победителей фотоконкурса #моя_осінь_з_УПЦ
В результате взрыва гранаты в самом центре Киева погибли бывший морпех и охранник бара
В результате взрыва гранаты в самом центре Киева погибли бывший морпех и охранник бара
Ночью в Киеве полыхал гигантский пожар
Ночью в Киеве полыхал гигантский пожар
Их нравы: известный американский актер «потерял» штаны в телеэфире
Их нравы: известный американский актер «потерял» штаны в телеэфире
В Париже показали «любовный» логотип Олимпиады-2024
В Париже показали «любовный» логотип Олимпиады-2024
В Сумах тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной иконой Богородицы
В Сумах тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной иконой Богородицы
Чуть не умер: Шварценеггер поведал о серьезных проблемах с сердцем
Чуть не умер: Шварценеггер поведал о серьезных проблемах с сердцем
На Буковине верующие УПЦ записали видеообращение против незаконного перевода храма в ПЦУ
На Буковине верующие УПЦ записали видеообращение против незаконного перевода храма в ПЦУ
Турция рассказала о своих потерях в Сирии, но шаткое перемирие пока сохраняется
Турция рассказала о своих потерях в Сирии, но шаткое перемирие пока сохраняется
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.