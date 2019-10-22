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В Сумах тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной иконой Богородицы

В Сумах тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной иконой Богородицы

В Сумах 22 октября верующие Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом по центральным улицам города с чудотворной Корсунской (Шпилевской) иконой Божией Матери «Прозренная». Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе возглавил митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий.

Как сообщает пресс-служба Сумской епархии, за богослужением также молились участники двух крестных ходов: из Лебедина и из Шпилевки, посвященных 160-летию установления крестного хода с Корсунской-Шпилевской иконой Пресвятой Богородицы из Шпилевки в Спасо-Преображенский кафедральный собор и 100-летию проведения последнего такого крестного хода в 1919 году.

В торжествах приняли участие преподаватели и студенты Сумской духовной семинарии имени Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана).
Во время богослужения возносились молитвы о мире в Украине, о единстве Православия.

Православные считают Корсунскую чудотворную икону Небесной Покровительницей Сум.

Фото: Сумская епархия УПЦ

Ранее «Фраза» сообщала, что в Голосеевском монастыре 30 октября совершат три Литургии.

Тэги: общество, православие, Сумы, Крестный ход, новости православия, УПЦ, новости Украины

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