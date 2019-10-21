В Киеве машина сбила дочь известной телеведущей

В понедельник, 21 октября, неподалеку от станции метро «Славутич» произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там автомобиль такси Uklon сбил 17-летнюю девушку, которая оказалась дочерью известной телеведущей Оксаны Гутцайт.

Как написал отец пострадавшей Юрий Гутцайт на своей странице в Facebook, автомобиль Hyundai голубого цвета сбил девочку прямо на тротуаре, после чего таксист «дал по газам» и скрылся с места ДТП.

К счастью, девочка не пострадала, тем не менее, ее отвезли в больницу на обследование.

В свою очередь, горе-таксиста удалось задержать аж в центре Киева, на улице О. Гончара.

«Спасибо большое патрульной полиции города Киева за профессиональную работу!!!» ‒ написал Юрий Гутцайт.

Как писала «Фраза», на Голосеево таксист изнасиловал и ограбил пьяную пассажирку.

Ранее в Днепре таксист сбил школьницу на пешеходном переходе и сбежал с места ДТП.