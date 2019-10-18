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В Киеве таки поймали кровавого «Радужного маньяка»

В Киеве таки поймали кровавого «Радужного маньяка»

Киевские сыщики смогли установить личность и задержать маньяка, который в темное время суток орудовал в Днепровском районе столицы. Как выяснили журналисты «Фразы», ранее судимый психопат совершил четыре нападения на прохожих на Воскресенке и Радужном массиве.

Как передает «Информатор», в начале сентября в дежурную часть Днепровского управления полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что на улице Курнатовского неизвестный с ножом напал на ее 26-летнего сына. С резаными ранами плеча и ключицы пострадавшего госпитализировали в больницу

Через несколько недель в полицию поступило сообщение том, что 22-летнего парня ударили ножом в шею, на улице Радужной. Также при аналогичных обстоятельствах пострадал 56-летний мужчина. По его словам, к нему сзади подошел незнакомец и несколько раз ударил в спину ножом.

К сожалению еще одно обращение в полицию, связанное с маньяком, было уже более печальным ‒ подъезда дома на улице Петра Вершигоры мужчина обнаружил своего 69-летнего отца мертвым. У погибшего также была колото-резаная рана шеи.

Сообщается, что во время общения с пострадавшими полицейские получили приметы незнакомца, которые совпадали между собой. Правоохранители пришли к выводу, что к событиям может быть причастен один человек и, составив фоторобот подозреваемого, смогли установить его личность и задержать.

По словам полицейских, злоумышленником оказался ранее судимый за два убийства местный житель, 1975 года рождения. Он проживал вместе с родителями. В июне мужчину выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил курс лечения.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства правоохранители изъяли личные вещи: кепки, очки и несколько ножей, которые направили на проведение экспертизы, а самого маньяка доставили в управление полиции.

«Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанный дает показания, которые мы тщательно проверяем. По согласованию местной прокуратурой № 4 ему объявили о подозрении в совершении нескольких преступлений и готовятся материалы для избрания судом меры пресечения», ‒ заявили в Следственном управлении Нацполиции Киева.

Как писала «Фраза», в киевском спальнике орудует кровавый маньяк.

Ранее в Ровно поймали серийного маньяка.

Тэги: Киев, убийство, общество, маньяк, столица, Днепровский район Киева, ножевые ранения, криминал, психопатология, новости Украины

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