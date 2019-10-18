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Во Львове пьяный водитель загнал своего «коня» в свежий бетон

Во Львове пьяный водитель загнал своего «коня» в свежий бетон

В четверг вечером, 17 октября, во Львове произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там нетрезвый водитель умудрился заехать на залитый свежим бетоном участок улицы Замарстыновской.

Как передает пресс-служба патрульной полиции области, проигнорировав все запрещающие знаки, горе-автомобилист давил на газ до тех пор, пока его Fiat Doblo окончательно не увяз в бетоне.

Отмечается, что 53-летний водитель имел все признаки алкогольного опьянения, однако проходить проверку на алкотестере отказался.

Кроме того, он не имел страховки и свидетельства о регистрации авто.

Сообщается, что вытащить авто из бетонной ловушки удалось лишь через несколько часов.

Как писала «Фраза», в Киеве пьяный водитель... «сходил по-большому» в машине полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель помял 5 машин, после чего с ножом бросался на людей.

Тэги: Львов, общество, Fiat, регионы, пьяный за рулем, патрульная полиция, ремонт дорог, бетон, новости Украины

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