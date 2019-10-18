В Киеве накрыли клинику, которая торговала органами похищенных ранее людей

В Киеве сотрудники правоохранительных органов накрыли клинику, которая на черном рынке торговала человеческими органами. Как выяснили журналисты «Фразы», по предварительной версии, материалом для продажи служили органы похищенных ранее людей.

Обыски в «Медицинском центре Институт семейной медицины плюс», который расположен на улице Курнатовского, 20, прошли накануне, 17 октября, во второй половине дня, сообщает «Информатор».

Во время обысков были обнаружены емкости с жидким азотом, которые были подписаны как «почки» и «сердце». Также в помещении находился огромный сейф, который правоохранители не смогли вскрыть даже гидравлическими ножницами. Вполне вероятно, что сейф был выполнен под заказ, а в нем находились документы и деньги.

По словам правоохранителей, они давно следили за подозрительными действиями медучреждения и когда насобирали достаточно доказательств, было принято решение провести обыск.

В свою очередь, владелец клиники и его адвокат, которые также находились на месте событий, полностью отрицали, что медучреждение занималось незаконной торговлей органами. Они заявили, что у клиники серьезное имя и она работает в том числе и с иностранцами, а происходящие события сильно портят имидж Украины на международной арене.

Ранее «Фраза» сообщала, что в октябре 2014 года в Киеве сотрудники СБУ задержали двух граждан Украины, входивших в транснациональной организованную преступную группировку, которая специализировалась на незаконной трансплантации органов.