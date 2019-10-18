В Лас-Вегасе молодую модель… закатали в бетон

США потрясло жуткое убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», в Лас-Вегасе жестоко расправились с 24-летрней моделью Эсмеральдой Гонсалес.

Как пишут местные СМИ, она исчезла еще пять месяцев назад: на днях ее тело обнаружили в пустыне Невады под городом – труп заколотили в гроб и залили бетоном.

Ранее был арестован предполагаемый убийца – ее 45-летний сосед Кристофера Престипино.

Уже известно, что они вместе употребляли наркотики, после которых девушка «начала странно себя вести», произошла драка, после чего мужчина буквально напоил ее средством для чистки бассейна.

Убив девушку, он отвез ее тело в пустыню и там «похоронил» под бетоном.

Сейчас идут поиски его сообщницы Кассандры Басконес.

Как писала «Фраза», в Москве от передозировки наркотиков умерла известная диджей и модель из Киева.