В Киеве вместе с внедорожником похитили весьма привлекательную женщину

В четверг, 17 октября, на Русановке в Киеве произошло резонансное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Энтузиастов вместе с автомобилем похитили привлекательную женщину.

Как передает «Киев Оперативный», Елена Лисовая исчезла после того, как утром на своем внедорожнике LandRover (г/н AA2871XB) завезла ребенка в детский сад, а затем поехала на работу.

Сообщается, что днем подруге Елены пришло сообщение на телефон, в котором говорилось, что ее похитил бывший муж. В сообщении было указано, что он удерживает ее где-то в Бориспольском районе.

Приметы женщины: «Елена 1975 года рождения, 175 см роста. Была одета в черную кожаную куртку с коричневым воротником, белую рубаку с длинным рукавом, джинсы прямые синие, кожаные туфли на шнурках черного цвета с белой подошвой, замшевая сумка на молнии».

О происшествии уже известили полицию.

Как писала «Фраза», на Троещине прямо у отделения «Новой почты» похитили мужчину. Не обошлось без «пьяных» нюансов.

Ранее в Киеве мать «навела» банду похитителей на... собственного сына.