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В Киеве задержан Гладковский-Свинарчук. Он пытался покинуть Украину

В Киеве задержан Гладковский-Свинарчук. Он пытался покинуть Украину

Сегодня, 17 октября, на Бориспольской трассе в грузинском ресторане «Кидев» у села Чубинское сотрудниками НАБУ был задержан фигурант дела о хищениях в «Укроборонпроме» Олег Гладковский, ранее носивший фамилию Свинарчук. Как выяснили журналисты «Фразы», он пытался покинуть Украины, однако ему не позволили этого сделать.

В самом бюро эту информацию подтвердили.

Экс-первый заместитель секретаря СНБО был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины).

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский опубликовал фотографии с места задержания.

Как сообщала «Фраза», 25 февраля 2019 года журналисты проекта Bihus.info сообщили, что сын Олега Гладковского, Игорь, был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. По информации журналистов, Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.

При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

На следующий день Главдковский инициировал приостановку своих полномочий.

В начале марта экс-президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского, поручил на тот момент Секретарю СНБО Александру Турчинову подготовить заседание по деятельности «Укроборонпрома», а также обратился к Национальному антикоррупционному бюро с призывом расследовать резонансные публикации в СМИ и расставить все точки на «і».

Тэги: Киев, общество, политика, Укроборонпром, НАБУ, Олег Гладковский, Олег Свинарчук

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