В аннексированном Россией Крыму обнаружили новый биологический вид насекомых. Как выяснили журналисты «Фразы», его открыли ученые из Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Как отмечается, открытый вид «относится к классу насекомых, отряду чешуекрылых, семейству стеклянниц».

Его уже назвали Negotithia efetovi (Негоцинтия Ефетова) в честь профессора Константина Ефетова.

Ученые также говорят, что данный вид «может быть эндемиком полуострова».

Как писала «Фраза», в аннексированном Россией Крыму астроном-любитель открыл неизвестную комету.