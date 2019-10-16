В Индии женщина в 75 лет… впервые родила ребенка

Удивительный медицинский случай произошел в Индии. Как выяснили журналисты «Фразы», в штате Раджастан 75-летняя Прабха Деви впервые родила ребенка.

Как сообщают местные СМИ, отцом стал ее 80-летний муж.

Родить ребенка удалось благодаря процедуре ЭКО.

Ребенок появился на свет на тридцатой неделе беременности при помощи кесарева сечения. Девочка весит семьсот грамм.

Малышку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи говорят, что ее жизни ничего не угрожает.

Как писала «Фраза», не так давно в Индии 74-летняя женщина родила двойню от своего 80-летнего мужа.