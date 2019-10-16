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«Слуга народа» пришла в Раду с элитной вещью, которая стоит более 170 тыс. грн

«Слуга народа» пришла в Раду с элитной вещью, которая стоит более 170 тыс. грн

Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Елена Шуляк пришла в Верховную Раду с сумкой, которая стоит более 170 тысяч гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Анна Стешенко.

По ее словам, депутат пришла на работу с культовой сумкой Chanel Jumbo в самом большом размере. Эту винтажную модель можно приобрести в сети за 7,2 тысячи долларов (178 тысяч гривен по состоянию на 16 октября).

Отметим, что в декларацию за 2018 год народный депутат внесла четыре квартиры и три люксовых автомобиля. Кроме этого, она задекларировала несколько вкладов в разных валютах. В частности, у Шуляк есть 43 тысячи долларов в госбанке, а также 3 миллиона 870 гривен и 420 тысяч долларов налички.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце апреля нынешнего года на то время народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» и председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина пришла в Верховную Раду с сумочкой Chanel, стоимостью 4 тысячи евро.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, политика, Сумка, Слуга народа

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