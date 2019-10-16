Лихой Ким Чен Ын на белом коне удивил соцсети

В социальных сетях вновь обсуждают лидера КНДР Ким Чен Ына. Как выяснили журналисты «Фразы», он проехался на белом коне, поднявшись на гору Пэктусан.

Как сообщает государственное информагентство ЦТАК, данная гора считается для народа «священной».

Отмечается, что Ким Чен Ын поднялся туда «на белом коне, встретив первый снег горы».

В сообщении говорится: «Это великое событие, имеющее огромное значение в нашей революционной истории, демонстрирующее легендарный дух товарища Ким Чен Ына. Он с несгибаемой волей ведет нашу родину на борьбу с державами, обладающими огромной силой, и направляет ход истории по пути справедливости и правды».

Что касается самого Ким Чен Ына, то, поднявшись на гору, он обрушился с критикой на США: «Положение КНДР крайне тяжелое из-за непрекращающихся санкций и попыток враждебных сил нас задавить, у нас много трудностей и испытаний».

По его словам, «страдания, доставленные нашему народу враждебными силами во главе с США, выступающими против нашей республики, уже перерастают из страданий в гнев нашего народа».

Лидер страны добавил: «Разрушить замыслы врагов необходимо с помощью опоры на собственные силы, прокладывая собственными усилиями путь вперед и продолжая жить хорошо».

Как писала «Фраза», Ким Чен Ын «выгулял» свою жену.

Ранее для Ким Чен Ына в России исполнили украинские песни.