В понедельник, 14 октября, в селе Старопетровском Киево-Святошинского района торжественно открыли памятник трагически погибшему фронтмену группы «Скрябин» Андрею Кузьменко. Как выяснили журналисты «Фразы», фигуру музыканта расположили прямо на скамейке посреди жилого комплекса.

«С Кузьмой можно пообщаться и посидеть на скамейке в ЖК „Петровский квартал“!» ‒ сказано на странице бывшего главы Киево-Святошинского райсовета Александра Тигова, который и был инициатором установки памятника.

Как писала «Фраза», ГФС выписала штраф Кузьме Скрябину, умершему 4,5 года назад.

Ранее сообщалось, что у Скрябина были все шансы стать президентом Украины.