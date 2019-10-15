В Запорожье верующие УПЦ отметили 76-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков крестным ходом

В Запорожье, 13 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы и 76-летия освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков состоялось торжественное шествие верующих УПЦ с иконой апостола Андрея Первозванного. Как выяснили журналисты «Фразы», православные прошли крестным ходом от Свято-Андреевского кафедрального собора к Свято-Покровскому архиерейскому собору.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, в молитвенном шествии приняли участия тысячи православных жителей города.

«Семьдесят шесть лет назад наш город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в день, когда Церковь празднует праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Это ли ни милость Божия? Люди старшего поколения знают, какой была та война и какие ужасы пришлось пережить тем, кто оставался в городе, занятом врагом. Сегодня мы задаемся одним вопросом: в чем причина войн, почему один человек убивает другого? Можно назвать массу причин, как политических, так и экономических, социальных. Но в основе всего — человеческий грех. Человек забыл Бога и пытается жить не по воле Божией, а по воле своего „Я“. Мы благодарим сегодня Бога за освобождение. Никто лучше ветеранов не знает, какой бывает цена мирной жизни. Так неужели, чтобы человек наконец-то осознал это, нужны новые войны? Мы молимся Богу, чтобы он вразумил тех, кто разжигает огонь братоубийственной войны на нашей земле, кто несет смерть и разрушения. Мы вспоминаем те далекие годы, а наши мысли о сегодняшнем дне, о будущем наших детей. Каким оно будет? Бог наделил нас свободой выбора. И только от нас зависит, каким оно будет. Если мы снова выберем жизнь без Бога, как это уже однажды было в нашей истории, то можно не сомневаться, наказание неминуемо наступит. А вот если человек выберет жизнь с Богом, то все в его жизни будет озарено светом мира, любви и добра», — сказал митрополит Лука.

Владыка Лука призвал верующих не забывать о своих корнях, о своих традициях, о святых земли Запорожской.

«Наша Матерь-Церковь сейчас терпит очень много нападок, как с внешней стороны, так и с внутренней. И сегодня как никогда нам следует объединиться вокруг Христа, вокруг Матери-Церкви и стать в один ряд с нашими героическими предками», — подчеркнул архиерей.

По пришествии в Покровский собор была отслужена заупокойная лития об упокоении всех, кто принимал участие в освобождении Запорожья, а затем благодарственный молебен за освобождение Запорожья от фашистских захватчиков.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Буковине участник АТО пожертвовал землю для строительства храма УПЦ.