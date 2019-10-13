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Эрдоган с помпой встретил в Турции российских «депутатов» от Крыма

Эрдоган с помпой встретил в Турции российских «депутатов» от Крыма

Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации парламентариев Госдумы РФ, избранных в аннексированном Крыму. Как выяснили журналисты «Фразы», «депутаты» прибыли в Стамбул для участия в Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Как написала в своем Twitter «депутат» Наталья Поклонская, делегация уже побывала на приветственном ужине, где перед участниками Конференции выступил сам президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Теплый прием, радушное гостеприимство, рукопожатие президента ‒ именно так нас встретила Турция», ‒ похвасталась Поклонская, обнародовав совместное фото с турецким лидером.

Как известно, до сих пор Турция игнорировала лиц, представляющих аннексированный Крым. Украинский МИД пока никак не отреагировал на это событие.

Как писала «Фраза», Собчак доходчиво объяснила Поклонской, что Крым может принадлежать только Украине.

Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма открыла уголовное производство в отношении Поклонской.

Тэги: Крым, общество, депутаты, мир, Турция, политика, конференция, Реджеп Эрдоган, аннексия, Наталья Поклонская, новости Украины

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