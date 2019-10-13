Под Черновцами при столкновении автобусов пострадали взрослые и дети

В субботу, 12 октября, в Новоселицком районе Черновицкой области произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле села Диновцы в результате столкновения двух автобусов пострадали сразу 9 человек.

Как передает пресс-служба областной полиции, виновником ДТП предварительно является водитель рейсового автобуса MAN не справился с управлением и врезался в микроавтобус Volkswagen Transporter, который двигался в попутном направлении.

Сообщается, что в результате аварии различные травмы получили 5 взрослых и 4 детей. Всех пострадавших госпитализировали.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Рещается вопрос об открытии уголовного дела.

Как писала «Фраза», под Киевом грузовичок протаранил пассажирский автобус и вылетел в овраг.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине микроавтобус попал в сокрушительное ДТП.