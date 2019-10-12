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В Сеть «слили» фото роскошной итальянской виллы Зеленского

В Сеть «слили» фото роскошной итальянской виллы Зеленского

В Сети появились фотографии иностранной недвижимости, которая находится на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми и принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как выяснили журналисты «Фразы», снимки удалось сделать известному журналисту Осману Пашаеву.

Как написал Пашаев на своей странице в Facebook, «домик» Зеленского расположен не прямо у моря, а «на третьей или четвертой линии», где он и сделал несколько снимков.

«Ставни закрыты. Под воротами свежий пакет мусора. Маме дом понравился», ‒ резюмировал журналист.

Как писала «Фраза», Аваков закатил сыну свадьбу на роскошной вилле, где снимался фильм «Двенадцать друзей Оушена».

Ранее сообщалось, что самая дорогая вилла в Германии принадлежит украинцу.

Тэги: общество, недвижимость, курорт, Италия, вилла, фото, Владимир Зеленский, новости Украины

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