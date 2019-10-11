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В Киеве прямо в парке нашли мертвую девушку

В Киеве прямо в парке нашли мертвую девушку

В пятницу, 11 октября, в Дарницком районе Киева нашли мертвую девушку. Как выяснили журналисты «Фразы», тело неизвестной лежало в кустах в парке Партизанской славы.

Как передает «Информатор», по словам медиков, которые осмотрели тело, смерть наступила днем раньше. На вид погибшей было 25-30 лет.

Отмечается, что при осмотре на ее теле не обнаружили следов насильственной смерти. Тем не менее, труп направили на экспертизу, которая установит точную причину смерти.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа Дарницкого райуправления полиции.

Как писала «Фраза», в Киеве в автомобиле Mercedes нашли труп мужчины.

Ранее в Киеве мать нашла на балконе задушенного сына.

Тэги: Киев, труп, общество, смерть, парк, столица, девушка, Дарницкий район, новости Украины

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